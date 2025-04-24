Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, Anma Görevi Vurgusu Yaptı

ANMA TÖRENİ HAZIRLIKLARI

Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, Çanakkale Kara Savaşları’nın 110. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen törende önemli açıklamalarda bulundu. Prenses, “Geçmişte aldığımız derslerle birlikte bu anma bayrağını gelecek nesillere aktarma görevimiz var. Hep birlikte savaşanları onurlandırmalı ve gelecekte savaşmaya daha az ihtiyaç duyulacak daha iyi bir dünya için çaba göstermeliyiz.” dedi.

Törende, Türkiye’nin yanı sıra birçok ülkeden temsilcilerin katılımıyla Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesi’nde anma etkinliği düzenlendi. Prenses Anne, İtilaf Devletleri adına yaptığı konuşmada Türk halkına sıcak ve nazik karşılamaları için teşekkürlerini iletti. Çanakkale Savaşı sırasında hayatını kaybedenleri anan Prenses, savaşta yaralanan gazilerin yıllar geçtikçe hayatta kalmadığını vurguladı. Anne, “Onların hatıralarının solmamasını sağlamanın herkesin ortak sorumluluğu.” ifadesini kullandı.

HATIRALARIN VE SORUMLULUĞUN ÖNEMİ

Gelibolu’daki savaşta tüm tarafların yaşadığı acı, kayıp ve ızdırabın hayal bile edilemeyecek kadar büyük olduğunu not eden Prenses Anne, İngiliz Milletler Topluluğu Savaş Mezarları Komisyonu (CWGC) Başkanı olarak, tarihî alanların korunması için Türk arkadaşlarıyla iş birliği yapmanın önemine değindi. “Şehitlerin anısını yaşatmak için yapılan çalışmaları takdirle karşılıyorum. Geçmişte aldığımız derslerle birlikte bu anma bayrağını gelecek nesillere aktarma görevimiz var.” dedi.

Prenses, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün cephedeki kahramanlığına atıfta bulunarak, “Buradaki deneyimi onu hem askeri bir lider hem de bir devlet adamı olarak şekillendirmiştir.” dedi. Ayrıca Atatürk’ün 1934 yılında Anzak askerleri ve annelerine yazdığı mektuptaki, “Sizler, Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz.” sözlerini hatırlatarak, “Bu sözleri geleceğe taşımalıyız, bu topraklarda yaşanan çetin savaşların yerini kalıcı dostluklara ve güçlü ittifaklara bırakmasını sağlamalıyız.” şeklinde konuştu.