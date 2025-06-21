Birleşik Krallık’ta Düzenleme Belirsizliği Sorunlu

DİJİTAL VARLIK DÜZENLEMELERİNDE KARARSIZLIK DEVAM EDİYOR

Birleşik Krallık’ta dijital varlıklarla ilgili yapılan düzenlemelerdeki kararsız yaklaşım, finans sektöründe tepkilere sebep oluyor. Düzenleyici kurumların ortaya koyduğu net bir yol haritasının olmaması, ülkenin Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’nin gerisinde kalmasına neden oluyor. Uzmanlar, Birleşik Krallık’ın bu alanda sahip olduğu fırsatları değerlendiremediğini belirtiyor. Ülke, dijital varlıklar için somut bir yasal çerçeve oluşturma konusunda yavaş hareket etmesi nedeniyle piyasa uzmanlarının eleştirisine maruz kalıyor. Sektör kaynaklarına göre, bu “politika ertelemesi” Birleşik Krallık’ın bir zamanlar öncüsü olduğu dijital finans alanında Avrupa Birliği ve ABD gibi rakiplerinin gerisine düşmesine sebep oldu.

Brexit sonrası dönemde kripto para düzenlemeleri için global bir standart belirlemesi beklenen Birleşik Krallık, gelecekteki düzenlemelere yönelik belirsiz vaatlerle sınırlı kalıyor. Özellikle Finansal Davranış Otoritesinin (FCA) yayımladığı yol haritasında, yeni rejimin ne zaman hayata geçeceğine dair somut bir tarih bulunmaması endişeleri artırıyor. Metinde kesin bir başlangıç tarihi belirtilmek yerine 2026 yılından sonrası işaret ediliyor. Bu durum, diğer küresel güçlerin attığı adımların tam tersine bir durum sergiliyor. Avrupa Birliği’nin Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) yasası halihazırda yürürlüğe girmişken, ABD Senatosu da stablecoinler için federal güvenceleri içeren önemli bir yasa tasarısını onayladı. Uygulanabilir bir çerçevenin olmaması, Birleşik Krallık’ın finansal sistemin Blockchain üzerine taşınması ihtimaline uyum sağlama yeteneğini zayıflatıyor.

Eleştiriler, özellikle Birleşik Krallık’ın stablecoinlere yaklaşımında yoğunlaşmakta. ABD, bu varlıkları ayrı bir ödeme aracı olarak ele alırken, Birleşik Krallık yetkilileri onları diğer kripto yatırım varlıklarıyla aynı kategoride değerlendiriyor ve bu durum piyasalarda kafa karışıklığına yol açıyor. İngiltere Merkez Bankası’nın başlangıçtaki katı tutumu da sektörde endişe yaratmıştı. Kurumun ilk taslak metinlerinde, sistemsel öneme sahip stablecoinlerin tamamen merkez bankası parası ile desteklenmesi şartı öne sürülüyordu. Sektör temsilcileri, bu durumun stablecoin ihracını ticari olarak imkânsız hale getireceğini dile getirmişti. Merkez bankası bu tutumunu esnetmiş olsa da henüz uygulanabilir bir yeni model sunulmamış durumda.

FIRSATLAR KAÇIRILMAMALI

Bu süreçte Hong Kong ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi merkezler, kendi düzenleyici çerçevelerini oluşturarak ve tokenizasyon ekosistemlerini hızla geliştirerek ilerliyor. Uzmanlar, Birleşik Krallık’ın sahip olduğu dil, hukuk sistemi ve saat dilimi gibi avantajlara rağmen, finans merkezi konumunun tehlikede olduğunu ve düzenleyicilerin acilen harekete geçmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.