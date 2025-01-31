Birleşim Grup Enerji Halka Arz Sonuçları Açıklandı

HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş’nin paylarının halka arz sonuçları duyuruldu. Halka arza toplamda 188.452 yatırımcı katıldı. Bireysel yatırımcılar, talep ettikleri kadar lot alırken planlanan tahsisat miktarından daha az başvuru geldi. Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı: ”Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş paylarının halka arzında 28, 29 ve 30 Ocak 2025 tarihleri arasında talep toplanmıştır.”

SERMAYE ARTIŞI VE PAY DAĞILIMI

Birleşim Grup Enerji’nin sermayesinin 500.000.000 TL’den 577.000.000 TL’ye yükselmesiyle birlikte, artırılan 77.000.000 TL nominal değeri olan 77.000.000 adet pay ile mevcut ortakların sahip olduğu 38.500.000 TL nominal değeri olan 38.500.000 adet pay, toplamda 115.500.000 TL nominal değeri olan 115.500.000 adet pay halka arz edilmiştir. Ayrıca, halka arzda 1,00 TL nominal değerli payların fiyatı 12,14 TL olarak belirlenmiş ve bu doğrultuda halka arzın büyüklüğü 1.402.170.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tahsisat ORANLARI

Nihai dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için yüzde 39,97, yurt içi kurumsal yatırımcılar için yüzde 45,03 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için yüzde 15,00 oranında belirlenmiştir.