Birleşim Grup Enerji Lot Dağılımı Nasıl?

HALKA ARZ BAŞVURUSU ONAYLANDI
Halka arz başvurusu onaylanan Birleşim Grup Enerji Yatırımları, talep toplamaya 28 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak. Bu süreç 30 Ocak 2025 Çarşamba günü sona erecek. Talep toplama tamamlandıktan sonra şirketin hisseleri Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak.
LOT MİKTARI VE DAĞILIMI
Birleşim Grup Enerji Yatırımları’nın halka arzında net lot miktarı, talep yoğunluğuna bağlı olarak belirlenecek. Örneğin, tahmini lot dağılımı şu şekilde şekillenecek.
HALKA ARZIN FİNANSAL BÜYÜKLÜĞÜ
Birleşim Grup Enerji Yatırımları’nın halka arzı, 1,4 milyar TL büyüklüğünde olacak ve şirketin %20,02 oranında halka açıklığı sağlanacak.