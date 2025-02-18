Birleşme İçin CEO Değişimini Şart Koşuyorlar

MAKOTO UCHIDA VE HİSSETTİKLERİ

Makoto Uchida, Nissan’ın içinde Honda ile bir anlaşmanın en güçlü savunucularından biriydi. Ancak Uchida ile mevkidaşı Toshihiro Mibe arasındaki ilişkiler, Honda’nın Nissan’ın yeniden yapılanma hızı ve mali sorunlarının derinliği karşısında hayal kırıklığına uğraması ile zayıfladı. Bu durum, birleşme görüşmelerinin Honda’nın Nissan’ın bir holding şirketi kurması yerine tamamen kendi yan kuruluşu olmasını talep etmesi ve iki şirketin “eşit şartlarda” olmasını istemesi sonucu sekteye uğramasına neden oldu.

YENİ BİR YÖNETİM ARAYIŞI

Bir kaynağa göre Honda, şirket içindeki muhalefeti daha etkili bir şekilde yönetebilecek yeni bir yönetici ile müzakereleri yeniden başlatmaya hazır. Uchida, 2026’ya kadar pozisyonunda kalmak istediğini belirtirken, 58 milyar dolarlık mega birleşme için yapılan müzakerelerin başarısızlığa uğramasının ardından gelecek birkaç ay içinde yönetim kurulu üyeleri ve iş ortağı Renault’dan ayrılması yönünde baskılarla karşılaşıyor.

Bu görüşmelere aşina olan bir kişi, Nissan yönetim kurulunun Uchida’nın ayrılış zamanlaması hakkında gayri resmi görüşmelere başladığını aktardı. Bu durum, Nissan’ın gelecekteki stratejileri ve yönetim yapısı üzerine önemli sonuçlar doğurabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.