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BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Sekreteri Kınama Yaptı

BM GENEL SEKRETERİ SUİKAST GİRİŞİMİNİ KINADI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kolombiya’da 2026 genel seçimlerinde Demokratik Merkez Partisi’nin cumhurbaşkanı adaylarından biri olan Senatör Miguel Uribe Turbay’a yapılan suikast girişimini kınadı. BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq aracılığıyla yapılan yazılı açıklamada, Guterres’in saldırıyı “korkunç” olarak tanımladığı ve sorumlulardan hesap sorulması çağrısında bulunduğu belirtildi.

URİBE’YE DESTEK MESAJI

Açıklamada, Guterres’in sağ partinin cumhurbaşkanı adaylarından olan Uribe’ye, 7 Haziran’da Bogota’da gerçekleşen suikast girişimini “sert bir dille” kınadığı ifade edildi. Uribe’nin hızla iyileşmesi temenni edilirken, Guterres’in senatörün ailesine ve Kolombiya halkına desteklerini sunduğu vurgulandı. Adaletin ve demokratik bütünlüğün önemine dikkat çekilen açıklamada, “Bu kınanacak siyasi şiddet eylemi tam olarak araştırılmalı ve sorumlular adalete teslim edilmeli.” denildi.

YARALANMA OLAYI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Senatör Miguel Uribe Turbay’a yönelik silahlı saldırı, Kolombiya’nın başkenti Bogota’nın batısındaki Modelia Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldiği esnada gerçekleşti. Uribe, konuşma yaptığı sırada saldırıya uğradı ve partilileri tarafından özel bir kliniğe kaldırıldı. Yapılan açıklamalara göre, Uribe’nin vücuduna 6 kurşun isabet ettiği ve ağır yaralandığı belirtildi. Hükümet, Uribe’ye karşı gerçekleştirilen bu saldırının ardından Acil Müdahale Planı’nın hayata geçirildiğini duyurdu.

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