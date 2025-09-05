Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi (İHK) Başkanı Jurg Lauber, 60. oturumda insan hakları ele alınacak

İHK TOPLANTISINDA ÖNEMLİ GÜNDEM MADDELERİ

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi (İHK) Başkanı Jurg Lauber, 8 Eylül’de başlayacak İHK toplantısının 60’ıncı oturumunda, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşananların ele alınacağını duyurdu. Lauber, toplantının gündemine ilişkin bilgiler verirken, İHK’nin 2025 Dönem Başkanı olarak da görev yaptığı ve İsviçre’nin BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi olduğu belirtildi. Kimilerine göre dünya genelinde karmaşık krizlerin yaşandığı bir dönemdeyiz. Lauber, “Ayrıca artan çatışma ve gerginlik görüyoruz. Bazen bununla bağlantılı olarak insan hakları ihlalleri de yaşanıyor” dedi.

İNSAN HAKLARI DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Lauber, İHK’nin bu oturumunu üye devletlerin ve gözlemcilerin, dünya genelindeki insan hakları durumunu değerlendirmeleri ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk’ten güncel bilgiler almaları adına bir fırsat olarak nitelendirdi. Üye ülkelerin toplantının gündemine ilgili olduğunu ve kendi öncelikleri, durumları ile ilgili farkındalık oluşturacaklarını vurguladı. “Umarım insan haklarının birey için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha netleştirebiliriz” ifadesini kullandı.

TOPLANTININ ÖZEL OTURUMU

Lauber, İHK’nin özel bir oturum düzenleme yetkisi bulunduğunu belirterek, bu durumun üye devletlerin inisiyatifine bağlı olduğunu ifade etti. Gazze’de yaşananlarla ilgili bir özel oturum düzenlenmesine dair şu ana kadar herhangi bir belirti görmediğini aktaran Lauber, “İşgal altındaki topraklardaki durum, diğer konular gibi İHK’de görüşülecek” dedi. Üye devletlerin bu duruma dikkat çekmek için çok sayıda fırsatı bulunduğunu vurguladı.

İNSAN HAKLARININ KORUNMASININ ÖNEMİ

Lauber, İHK’nın daha geniş bir kamuoyunun dikkatini insan hakları durumuna çekmesini umarak, “Nihayetinde dünyadaki insanlara, hak sahiplerinin durumunu iyileştirmek ve insan haklarına dikkat etmenin önemini göstermekten sorumluyuz” diye konuştu. İnsan haklarının durumu ile ilgili istikrar sağlama, çatışmaları önleme ve ekonomik kalkınmanın önünü açma ilgisi de göz önünde bulundurulduğunda, bu oturumda olumlu bir etki yaratmayı hedefliyorlar. İHK’nin 60’ıncı oturumu, 8 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında BM Cenevre Ofisi’nde yapılacak.