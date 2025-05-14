BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) YEMEN’DE FIRSAT SUNDU

YEMEN’DEKİ ATEŞKES ANLAŞMASI FIRSAT SUNUYOR

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen’deki Husiler ile ABD arasında geçen hafta sağlanan ateşkes anlaşmasının Yemen’deki barış süreci için önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı. Grundberg, BM Güvenlik Konseyi’nin Yemen üzerine yaptığı toplantıda bu konuyu ele aldı. Yemen’deki İran destekli Husiler ile ABD arasında 6 Mayıs’ta yapılan anlaşmanın kendisini mutlu ettiğini belirten Grundberg, “Yemen’i barış yoluna geri döndürmek için Kızıldeniz ve daha geniş bölge düzeyinde gerginliğin azaltılması gerektiği giderek daha da netleşiyor.” dedi.

TEHLİKELİ DURUM DEVAM EDİYOR

Ancak Grundberg, İsrail’in Yemen’deki Hudeyde Limanı ve Sana Havalimanı’na gerçekleştirdiği hava saldırılarını hatırlatarak, bölgede “tehlikeli tırmanış ve tehditlerin” hala devam ettiğine dikkati çekti. Her şeye rağmen, ABD ile varılan ateşkes anlaşmasının Yemen’deki barış süreci için iyi bir fırsat sunduğunu yineleyen Grundberg, “Taraflar arasındaki derin ve önemli güvensizlikten, ülkedeki ekonomik çöküş riskine kadar Yemen’in karşı karşıya olduğu zorluklar çok büyük.” ifadesini kullandı.

YEMEN’İN EKONOMİK ÇÖZÜM İHTİYACI

Grundberg, “Yemen genelindeki ekonomik bozulma, Yemen’in ekonomik büyüme için gerekli olan işbirliğine olanak sağlayacak bir siyasi yola ne kadar acil ihtiyaç duyduğunu pekiştiriyor.” diyerek, bu konuda çözüm üretmek için Yemenli partiler ve bölgesel ortaklarla aktif olarak çalışmaya devam ettiklerini kaydetti. BM’nin Yemen’de kapsayıcı ve sürdürülebilir bir barış için yol haritasına desteğinin devam ettiğini vurgulayan Grundberg, diğer uluslararası aktörlerin de sürece yapıcı bir şekilde dahil olması gerektiğine dikkat çekti.

ULUSLARARASI TAHAHHÜT ÖNEMLİ

Grundberg, “Yemen’de gerçek barış ve güvenlik ancak uluslararası taahhüt, koordinasyon, ortak ve uzun vadeli bir yaklaşımla sağlanabilir. Bu nedenle Yemen için statükonun ve durgunluğun ötesinde savaşa karşı güvenilir bir alternatif ve vizyon sunma çabalarımızı iki katına çıkarmalıyız.” şeklinde konuştu. ABD ile Husiler arasında sağlanan ateşkes hakkında Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, 6 Mayıs’ta ABD ile Husiler arasında Kızıldeniz ile Babu’l Mendeb Boğazı’nda saldırılara son verilmesi konusunda ateşkes sağlandığını açıklamıştı.

HUSİLER SAVAŞMAK İSTEMİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Yemen’deki Husilerin artık savaşmak istemediklerini belirttiklerini ifade ederek, “Husiler artık savaşmak istemediklerini açıkladılar. Biz de buna saygı duyacağız ve onları bombalamayı durduracağız. Teslim oldular, artık gemileri havaya uçurmayacaklarını söylüyorlar.” şeklinde konuşmuştu. İsrail devlet televizyonu KAN’a konuşan İsrailli yetkililer, Trump’ın Husileri bombalamayı durduracağını açıklamasının, Tel Aviv yönetiminde “şok etkisi” yarattığını bildirdi.