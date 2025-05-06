Birleşmiş Milletler, Filistinli Mültecilere Yardımda

UNRWA’DAN İFADELER

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere yönelik “kasıtlı aç bırakma” politikası izlediğini belirtiyor. UNRWA’nın X hesabından yayınlanan yazılı açıklamada, “Gazze’deki kasıtlı ve siyasi amaçlı aç bırakma politikası, mutlak bir zulmün ifadesidir” deniyor. Açıklamada, Gazze’de açlığın insani yardımın bir “silah” olarak kullanılmasının bir çözüm olmadığını ifade ederek, İsrail’in yardım dağıtımı için önerdiği modelin mevcut açlık durumuna yeterli bir cevap olamayacağını kaydediyor. Ayrıca, insani yardım kuruluşlarının tüm ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmakta kararlı oldukları vurgulanıyor.

İSRAİL ORDU’SUNUN SALDIRILARI

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze’ye yönelik şiddetli saldırılarını yeniden başlattı. 19 Ocak’ta başlayan ateşkesin ardından, 18 Mart sabahında İsrail ordusu saldırılarına tekrar başlamış oldu. Saldırıların başlangıcından bu yana, çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 507 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, 6 bin 711 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinli sayısı 52 bin 615’e, yaralı sayısı ise 118 bin 752’ye yükseldi.

YENİ ATEŞKES TEKLİFLERİ

Ateşkesi bozarak yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas’a karşı “gittikçe artan askeri güçle” hareket edeceğini duyuran İsrail, Gazze’deki durumu daha da kötüleştiriyor. Hamas ise yaptığı açıklamada, “İsrail’in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi’nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını” belirtiyor. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü’nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde gerçekleştiriliyor.