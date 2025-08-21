Haberler

Bİrleşmİş Mİlletler, Gazze’de 796 BİN İdam Duyurdu

BM AÇIKLAMASI GAZZE’DEKİ GÖÇ SAYISINI AÇIKLADI

Birleşmiş Milletler, Gazze’de zorla yerinden edilenlerin sayısının, geçen hafta meydana gelen yaklaşık 17 bin yeni göçle birlikte 796 binin üzerine çıktığını duyurdu. BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Daniela Gross, günlük basın toplantısında bu konuda bilgiler verdi. Gazze’de devam eden İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilmelerin sayısının yükseldiğini ifade eden Gross, 12-20 Ağustos tarihleri arasında Gazze Şeridi genelinde toplamda 17 bine yakın yeni yerinden edilme olayının kaydedildiğini belirtti.

SON RAKAMLAR ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Gross, “Bu son rakam, mart ortasında ateşkesin sona ermesinden bu yana kaydedilen toplam yerinden edilme sayısını 796 binin üzerine çıkarıyor” şeklinde bir açıklamada bulundu. Gazze’deki zorla yerinden edilmelerin yüzde 95’inin kentte gerçekleştiğine dikkat çeken Gross, insanların İsrail saldırılarına karşı kentin doğu bölgelerinden kaçıp güney ve batı yönlerine göç ettiğini söyledi.

