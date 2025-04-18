BİRLEŞMİŞ Milletler Gazze’deki Duruma Dikkat Çekti

GAZZE’DEKİ DURUMUN CİDDİYETİ

Birleşmiş Milletler, İsrail’in 2 Mart tarihinden bu yana Gazze’ye yönelik hiçbir yardım girişine izin vermediğini vurgulayarak, “Gazze’de 2 milyondan fazla kişi tutsak kalmış durumda” açıklamasını yaptı. Birleşmiş Milletler sözcüsü Stephane Dujarric, Gazze Şeridi’ne yapılan insani yardım girişlerinin durduğunu belirtti. Dujarric, bu durumun sonucunda 2 milyondan fazla insanın ‘tutsak’ durumunda olduğunu ifade etti.

STRES DÜZEYLERİ ARTIYOR

Dujarric, Gazze’deki insani yardım stoklarının tükenmekte olduğunu ve özellikle çocuklar dahil sivil halk arasında ‘stres düzeyinin yüksek’ olduğunu aktardı. Gazze’deki su altyapısının yaklaşık yüzde 90’ının tamamen ya da kısmen tahrip olduğu bilgisi de paylaşıldı. Dujarric, İsrail’in uluslararası hukuk çerçevesinde gıda, tıbbi malzeme ve kamu hizmetleri sağlama yükümlülüğüne dikkat çekti.

YARDIM MALZEMELERİ TÜKENDİ

Ayrıca, Dujarric, Birleşmiş Milletler’in insani yardım malzemelerinin de tükenmek üzere olduğunu bildirdi. Bu durum, bölgedeki krizin boyutunu daha da derinleştiriyor.