Birleşmiş Milletler Gazze’deki Durumdan Endişeli

BM’DEN GAZZE’DEKİ İNSANİ DURUMA DAİR ÇAĞRI

Birleşmiş Milletler, Gazze’deki insani durum hakkında “derin endişe” hissettiğini belirterek uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanımı Komitesi (UNISPAL), konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “İsrail’in Gazze’ye yönelik askeri harekâtı 600. gününe girerken, UNISPAL, artan can kayıpları, kötüleşen insani acil durum, felaket boyutunda yıkım ve tahribat ile Filistin halkına yaşam kurtarıcı yardım ulaştırılmasının sürekli engellenmesi konusunda derin endişe duyduğunu ifade etmektedir.” denildi.

İNSANİ YARDIM GİRİŞİMLERİNE ELEŞTİRİ

Gazze’deki durumun Filistinli sivilleri dayanılmaz acılar, yaygın yoksunluklar ve kitlesel yerinden edilmelerle yüz yüze bıraktığı vurgulanan açıklamada, İsrail-ABD güdümlü Gazze İnsani Yardım Vakfı’na karşı çıkıldı. Açıklamada, “Bu girişim, uzun yıllardır uluslararası ve insancıl hukuka, ilgili BM kararlarına, tarafsızlık ve bağımsızlık gibi insani ilkelere uygun olarak Filistin halkına insani yardım ve temel hizmetler sunan BM ve onun sahadaki kuruluşlarını etkisiz hale getirme girişimidir.” ifadelerine yer verildi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Açıklamada, Gazze’deki yıkım ve sivillerin zorla yerinden edilmesi durumu “yalnızca insani bir kriz değil, aynı zamanda Filistin halkının insan onurunun derin bir şekilde aşınmasıdır.” şeklinde nitelendirildi. Bu bağlamda, uluslararası topluma, Gazze’de izlenen açlık, kitlesel yerinden edilme ve ölüm olayları için kararlı bir şekilde harekete geçmesi gerektiği çağrısında bulunuldu. Açıklama, “Önümüzde duran şey kapasite değil, siyasi engelleme ve insani ve insan hakları hukuku da dahil olmak üzere uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerin sistematik olarak ihlal edilmesidir.” ifadeleriyle sona erdi.