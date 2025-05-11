BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, HİNDİSTAN-PAKİSTAN ATEŞKESİMEMNUNİYETLE KARŞILADI

Ateşkes Anlaşması Hakkında Genel Sekreterin Değerlendirmesi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hindistan ve Pakistan arasında varılan ateşkes anlaşmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyor. BM Genel Sekreteri’nin sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, “Genel Sekreter, Hindistan ile Pakistan arasındaki ateşkes anlaşmasını, mevcut düşmanlıkların sona erdirilmesi ve gerginliğin azaltılması yönünde olumlu bir adım olarak memnuniyetle karşıladı” ifadesini kullandı.

Kalıcı Barış İçin Umutlar

Dujarric ayrıca, “Guterres, anlaşmanın kalıcı barışa katkıda bulunmasını ve iki ülke arasında daha genel ve uzun süredir devam eden meselelerin çözümüne elverişli bir ortam yaratmasını temenni ediyor” şeklinde konuştu. Bu noktada, BM’nin bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeye hazır olduğu vurgulandı.

İki Ülke Arasındaki Saldırılar Sonrası Ateşkes

Hindistan ve Pakistan, günlerce devam eden karşılıklı askeri saldırıların ardından, cumartesi günü geçerli olmak üzere ateşkes ilan etti. Bu gelişme, gerginliğin azaltılması ve barışın sağlanması açısından önemli bir adım olarak görülüyor.