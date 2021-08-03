Birleşmiş Milletler, ırkçılıkla mücadele birimi kuracak

Birleşmiş Milletler, birçok ülkede yükselen ırkçılıkla mücadeleye karşı yeni bir birimi kurmaya hazırlanıyor.

Birleşmiş Milletler (BM), ırkçılıkla mücadele için kalıcı bir birim kurulması teklifini onayladı.

BM Genel Kurulu, dün, 193 üyenin oy birliğiyle ırkçılık, ırk ayrımcılığı, yabancı düşmanlığı ve hoşgörüsüzlük sorunlarının çözümünde uzman tavsiyesi almak için Afrika Kökenli İnsanlar Daimi Forumunun kurulması önergesini kabul etti.

Bu kapsamda, 10 üyeden oluşacak forumun üyelerinin 5’inin BM Genel Kurulu tarafından seçilmesi, 5’inin ise İnsan Hakları Konseyi tarafından belirlenmesi kararlaştırıldı.

Afrika Kökenli İnsanların Daimi Forumuna verilen görevler arasında Afrika kökenli insanların tam siyasi, ekonomik ve sosyal katılımının sağlanmasına destek olmak ve İnsan Hakları Konseyine, BM Genel Kurulunun ana komitelerine ve BM kuruluşlarının ırkçılıkla mücadele birimlerine “uzman tavsiyeleri” sağlanmasının yer alacağı açıklandı.

Önergede, Forumun Afrika kökenli insanların güvenlik ve yaşam kalitesi ile geçim kaynaklarını iyileştirmesine yönelik çalışması çağrısı da yapıldı.

Genel Kurulda alınan kararlarda, ırkçılıkla yabancı düşmanlığının hala var olmaya devam ettiği ve bu tür olayların kınanması gerektiği de yer aldı.

Forumun ilk oturumunun 2022’de gerçekleşmesi için çağrıda bulunulurken, ilaveten BM Genel Kuruluna yıllık raporlar sunulması ve 4 oturumdan sonra Genel Kurulun yeni birimin işleyişi hakkında bir değerlendirme yapılması gerektiği kaydedildi.

“HERHANGİ BİR IRK ÜSTÜNLÜĞÜ DOKTRİNİ BİLİMSEL OLARAK YANLIŞ”

BM Genel Kurulunda, bütün insanların özgür, eşit, onurlu olduğu, haklar bakımından eşit doğduğu, toplumların gelişimine ve refahına olumlu şekilde katkıda bulunma özverisine sahip olduğu belirtildi.

Irk üstünlüğü söylemlerinin bilimsel temelden yoksun olduğuna işaret edilen Genel Kurulda, “Herhangi bir ırk üstünlüğü doktrinin bilimsel olarak yanlış, ahlaki olarak kınanabilir, sosyal olarak adaletsiz ve tehlikelidir. İnsan ırklarının ayrılması reddedilmelidir.” ifadeleri kullanıldı.

Genel Kurul, ırkçılıkla küresel mücadeleyi “uluslararası toplum için bir öncelik meselesi” olarak nitelendirdi.