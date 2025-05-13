BİRLEŞMİŞ Milletler, İsrail’in “C” Bölgesinde Tehlikeli Adım

İSRAİL’İN ARAZİ KAYITLARIYLA İLGİLİ ONAYI

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail Güvenlik Kabinesi’nin Batı Şeria’nın yüzde 61’ini kapsayan ve tamamen İsrail’in kontrolünde olan “C” bölgesinde arazi kayıtlarının yeniden başlatılmasına onay vermesini “tehlikeli bir hareket” olarak değerlendirdi. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Dujarric, bir soru üzerine, “İşgali meşrulaştırmak açısından tehlikeli bir hareket olduğunu düşünüyoruz. Batı Şeria’nın işgal altındaki Filistin topraklarının bir parçası olduğuna inanıyoruz” dedi.

HAREKETİN ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRILIĞI

Dujarric, söz konusu hareketin “yanlış bir yönde” gidişat olduğunu belirterek, ilhak yönünde atılacak bir adımın en hafif tabirle uluslararası hukuka aykırı olacağını ve BM’nin barış sürecindeki çabalarıyla çelişeceğini vurguladı. Bilindiği üzere, İsrail Batı Şeria’daki arazi tescil işlemlerini 1967 yılındaki işgalin ardından dondurmuştu. Oslo Anlaşması çerçevesinde ise Filistin Yönetimi yalnızca “A” ve “B” bölgelerinde arazi tescili yapabiliyor. “C” bölgesi ise bu yetkinin dışındaydı.

YENİ KARARIN ETKİLERİ

İsrail’in Kanal 12 televizyonu, İsrail Güvenlik Kabinesi’nin, 11 Mayıs’ta “C” bölgesinde arazi kayıtlarının yeniden başlatılmasına onay verdiğini bildirdi. Bu yeni kararla, İsrail’in Batı Şeria’da oluşturduğu ve işgal bölgesindeki arazi mülkiyet işlemlerini yürüten resmi birim, “C” bölgesindeki arazilerin tapu kayıtlarını düzenleyecek, satış izinleri verecek, harçları toplayacak ve kayıt işlemlerini denetleyecek. Bu durum, Filistin Yönetimi’nin bu bölgelerdeki yetkilerini daha da sınırlayacak.