Birleşmiş Milletler Kıtlık Duyurdu Gazze’de

KITLIK İLANI

Birleşmiş Milletler, İsrail’in Gazze kenti üzerine başlattığı kara harekatıyla ilgili olarak “kıtlık” ilan etti. Bölgede beş yaş altı 41 bin çocuk büyük hayati tehlike altında bulunuyor. Birleşmiş Milletler (BM), Gazze Savaşı’nın başlangıcından bu yana ilk kez Gazze Şeridi’nde bir bölge hakkında kıtlık ilan etti. BM’ye bağlı Dünya Gıda Programı (WFP) ve Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından Roma’da yapılan açıklamada, Gazze kenti ve çevresinde yaşayan yarım milyondan fazla insanın kıtlık yaşadığı ve önümüzdeki haftalarda Deyr el Belah ve Han Yunus bölgelerinde de etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması uzmanlarının hazırladığı rapora göre, Gazze kentinde beş yaş altında 132 bin çocuğun yetersiz beslenme sorunu yaşadığı, bunların 41 bininin durumu için acil müdahale gerektiği vurgulandı. Uzmanlar, daha önceki Mayıs ayındaki raporda bu sayıyı 20 bin olarak tespit etmişti. Birleşmiş Milletler, “Söz konusu ateşkesin acilen yürürlüğe girmesi ve çatışmaların sona ermesi, insan hayatının kurtarılması için büyük çaplı yardımlar için büyük öneme sahiptir” şeklinde bir açıklama yaptı. İsrail Dışişleri Bakanlığı ise “Gazze’de kıtlık yok” görüşünü savunuyor.

KITLIK İLANI KOŞULLARI

Birleşmiş Milletler, bir bölgede kıtlık ilan edebilmek için üç belirleyici kriterin sağlanmasını gerektiriyor: İlgili bölgede hanelerin en az yüzde 20’sinin aşırı gıda eksikliği çekmesi, çocukların en az yüzde 30’unun aşırı beslenme yetersizliği yaşaması ve her on bin kişiden günde iki yetişkin veya dört çocuğun açlık veya açlığa bağlı hastalıklardan hayatını kaybetmesi. Cenevre’de gazetecilere bilgi veren WFP’den Jean-Martin Bauer, bu üç koşulun da şu an Gazze kentinde gerçekleştiğini bildirdi. Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması, bir bölgedeki beslenme durumunu beş basamağa ayırıyor. En kötü durumu gösteren beşinci basamak “Felaket/Kıtlık” olarak adlandırılıyor. Gazze Şeridi için ise dördüncü basamağa tekabül eden “Acil Durum” ifadesi kullanılıyor.

Birleşmiş Milletler, son 15 yıl içinde dört kez kıtlık ilan etti. 2011’de Somali, 2017 ve 2020’de Güney Sudan, 2024’te ise Sudan’da kıtlık olduğunu duyurdu. Gazze Şeridi’ndeki operasyonlarını genişleten İsrail ordusu, bölgeyi tamamen abluka altına almış durumda ve BM’nin açıklamalarına göre ihtiyaç duyulanın çok altında insani yardımın Gazze’ye girişine izin veriyor.