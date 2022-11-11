Birleşmiş Milletler rapor yayınladı: Felaket kapıda

Birleşik Milletler’in yayınladığı raporda, 9 yıl içinde yaşanacak sıcaklık artışı dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayınlanan yeni bir rapor, karbon emisyonlarının çok hızlı bir şekilde artmaya devam ettiğini gösterdi. Rapora göre, emisyonlar bu kadar yüksek kalırsa, dünya 9 yıl içinde 1,5 derecelik önemli bir sıcaklık artış eşiğini yüzde 50 oranında aşma riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Araştırmacılar, söz konusu durumun, daha yoksul ve gelişmekte olan ülkeler için yıkıcı olacağını açıkladı.

Dünyada küresel olarak ortalama sıcaklıklar şu anda sanayi öncesi seviyelerin 1,1 derece üzerinde bulunuyor ve bu artış şimdiden büyük iklim felaketlerine neden oldu.

Birleşmiş Milletler’in (BM) Küresel Karbon Projesi (GCP) tarafından yayınlanan yeni bir rapor, gelecek 9 yıl içinde küresel sıcaklıklardaki artışın yüzde 50 ihtimal ile 1,5 dereceyi aşabileceğini gösterdi.

70’den fazla bilim insanı tarafından hazırlanan GCP raporu, ülkelerin iklim değişikliği müzakerelerinin ortasında olduğu Mısır’ın Şarm El-Şeyh tatil beldesindeki BM iklim zirvesi COP27’de açıklandı.

Raporda küresel sıcaklıklardaki artışın 1,5 dereceyi aşmasının dünyada neden olacağı yıkım ise şu maddelerle özetlendi;

-10 milyondan fazla insan yükselen deniz seviyelerine karşı evlerini kaybedecek.

-Temiz içme suyuna erişemeyen ya da nadiren erişen insanların sayısı yüzde 50 artacak.

-Mercan resiflerinin yaklaşık yüzde 99’u kaybolacak.