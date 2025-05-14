Birleşmiş Milletler, UNIFIL’den Endişe Açıklaması

UNIFIL’DEN ENDİŞELİ AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler’in Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki UNIFIL personeli ve varlıklarına karşı saldırgan tutumundan duyduğu kaygıyı dile getirdi. UNIFIL’in yazılı açıklamasında, Lübnan ile İsrail sınırındaki son olayların üstünde duruldu. Açıklamada, İsrail ordusunun Mavi Hat’a yakın alanlarda UNIFIL varlıklarına yönelik saldırgan tutumlarından endişe taşıdığı vurgulandı.

MAVİ HAT’TA SALDIRILAR ARTTI

Açıklamada, İsrail’in dün Kefer Şuba beldesinin güneyinde açtığı ateşin UNIFIL’e ait bir noktaya doğrudan isabet ettiği ifade edildi. Bu durum, Lübnan ile İsrail arasındaki 27 Kasım’da yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından itibaren UNIFIL noktalarına doğrudan isabet eden ilk ateş olarak kaydedildi. Bununla birlikte, İsrail’in Mavi Hat bölgesindeki UNIFIL noktalarına yakın 4 saldırının daha tespit edildiği belirtildi. Açıklamaya göre, son günlerde İsrail ordusunun UNIFIL askerlerine yönelik gözlemlenen saldırgan tutumu dikkat çekiyor.

LÜBNAN ASKERLERİNE YAPILAN HEDEF GÖSTERİMİ

Ayrıca, Marun er-Ras bölgesinde Lübnan askerleri ile devriye görevinde bulunan UNIFIL askerlerinin, yakındaki bir İsrail askeri noktasından lazerle hedef gösterildiği bildirildi. Alma eş-Şab bölgesinde ise 7 Mayıs’ta İsrail ordusunun tanklarının UNIFIL devriyesine lazer tuttuğu aktarıldı. Söz konusu devriyenin hareket etmesiyle birlikte bölgede uçan insansız hava aracının (İHA) 5 metreye kadar yaklaştığı belirtildi. Aynı tarihlerde, İsrail ordusuna ait bir İHA’nın da UNIFIL noktalarının üstünde defalarca uçuş yapması dikkat çekiyor.

ATEŞKES ANLAŞMASI İHLAL EDİLİYOR

UNIFIL, bu saldırıları protesto ettiklerini duyurdu. 27 Kasım 2024’te imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail’in sık sık bu anlaşmayı ihlal ettiği ve Lübnan’a kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere girmeye devam ettiği vurgulandı. Ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen, İsrail ordusunun 5 noktadaki varlığını sürdürmesi sorun teşkil ediyor.