BİRLEŞMİŞ Milletler, Yemen’deki Saldırılardan Endişeli

BM AÇIKLAMASIYLA ENDİŞE VURGUSU

Birleşmiş Milletler, ABD’nin Yemen’e gerçekleştirdiği hava saldırılarına yönelik bir açıklama yaptı. Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric’in yaptığı yazılı açıklamada, “Genel Sekreter, ABD’nin 17 ve 18 Nisan tarihlerinde Yemen’in Ras İsa Limanı’nda ve çevresinde gerçekleştirdiği, çok sayıda sivilin ölümüne ve 5 insani yardım görevlisinin yaralanmasına yol açan hava saldırılarından ciddi şekilde endişe duymaktadır” ifadeleri kullanıldı.

YARDIM GÖNDERİLMESİ VE ALTYAPI HASARI

Açıklamada, saldırının ardından bölgeye yardım gönderildiğine dikkat çekildi. Ayrıca hava saldırılarının liman altyapısında büyük hasara yol açtığı ve petrol sızıntılarının Kızıldeniz’e karışabileceği yönünde raporlar bulunduğu belirtildi.

HUSİLERİN SALDIRILARI VE DURDURMA ÇAĞRISI

Ayrıca açıklamada, Husilerin Kızıldeniz’deki ticari gemilere yönelik saldırılarının da durdurulması çağrısında bulunuldu. Bu durum, bölgedeki güvenlik endişelerini artıran bir konu olarak öne çıkıyor.