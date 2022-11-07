Birleşmiş Milletler’den Elon Musk’a tepki

Birleşmiş Milletler’den ünlü girişimci Elon Musk’ın kararına tepki geldi. BM, Musk’ı insan haklarına saygılı davranması konusunda uyardı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volkan Türk, Musk’ın, aralarında şirketin tüm insan hakları ekibi de dahil olmak üzere Twitter çalışanlarının yarısını işten çıkarmasının “cesaret verici bir başlangıç olmadığını” söyledi, “Ortak değerimiz olan insan haklarına saygı göstermelidir” dedi. Türk, yazılı açıklamasında, “Twitter, iletişimimizi dönüştüren küresel devrimin bir parçasıdır fakat dijital şehir meydanımız ve Twitter’ın buradaki rolüne dair endişeler duyuyorum” derken, nefret söylemi ve sahte bilgi yaymaya karşı uyarıda da bulundu.