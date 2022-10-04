Birleşmiş Milletler’den faiz indirme çağrısı

Birleşmiş Milletler, son raporunda tehlikeye dikkat çekti ve merkez bankasına faiz indirme çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler, merkez bankalarını faiz indirimine çağırdı. BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı, son raporunda faiz yüksekliğine dikkati çekti. Faizleri yükselterek fiyatların düşmesini beklemek “ihtiyatsız bir kumar” denildi.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı, 2022 Ticaret ve Kalkınma Raporu’nu yayımladı.

Raporda bu yılki küresel büyüme rakamları değerlendirilirken geleceğe dair öngörüler paylaşıldı.

Raporda, gelişmiş ekonomilerdeki hızlı faiz artışları ve mali sıkılaşmanın küresel ekonomideki yavaşlamayı gerilemeye dönüştürdüğüne dikkat çekildi.

Dünya için resesyon tehlikesi

Raporda, gelişmiş ekonomilerdeki para politikası hamlelerinin dünyayı küresel resesyona itme riskini taşıdığının altı çizildi.

Bu durumun 2008’deki mali krizden ve 2020’deki Koronavirüs şokundan daha kötü zarar verme riski olduğu aktarıldı.

Yüksek faiz oranlarıyla fiyatları aşağı çekebilmeye yönelik herhangi bir düşüncenin “ihtiyatsız bir kumar” olduğu vurgulandı.

Raporda, faiz artırımları yüzünden gelişmekte olan 90 ülkenin ulusal parasının bu yıl dolar karşısında yüzde 10’dan fazla değer kaybettiğine işaret edildi.

Merkez bankaları faiz indirimine davet edildi.

Küresel ekonomik büyümeye ilişkin beklentilerin kötüleştiği belirtilen raporda, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 2,5 gelecek yıl ise yüzde 2,2 büyümesinin beklendiği bildirildi.

IMF de uyardı

BM’nin ardından IMF de Fed’i politikalarında ihtiyatlı olmaya çağırdı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, ABD Merkez Bankası’nı (Fed) politikalarında son derece ihtiyatlı ve dünyanın geri kalanı üzerindeki etkisine karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Georgieva, doğru maliye politikalarıyla küresel durgunluğun önlenebileceğini belirtti.

Hükümetlerin maliye politikalarının para politikası sıkılaşmasıyla tutarlı olması halinde küresel resesyonun önlenebileceğine dikkati çeken Georgieva, ancak gelecek yıl resesyona girecek ülkelerin olabileceğini bildirdi.

Georgieva, Fed’e politikalarında son derece ihtiyatlı ve dünyanın geri kalanı üzerindeki etkisine karşı dikkatli olma çağrısında bulunarak, Fed’in sorumluluğunun “çok yüksek” olduğunu ifade etti.

IMF Başkanı Georgieva’nın Fed’e yönelik çağrısının Birleşmiş Milletler’in (BM) merkez bankalarını faiz artışlarını durdurmaya çağırmasının ardından gelmesi dikkat çekti.