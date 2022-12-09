Birleşmiş Milletler’den İran’a kınama

Birleşmiş Milletler, İran’da ülke çapındaki protestolarla ilgili idama mahkum edilen 23 yaşındaki gencin cezasının infaz edilmesini kınadı.

Birleşmiş Milletler’den (BM) yapılan yazılı açıklamada, BM uzmanlarının, İran’daki idam kararlarıyla ilgili endişelere dikkat çektiği belirtildi.

Açıklamada, İran makamlarının 23 yaşındaki İranlı gence ve 12 kişiye verilen idam cezalarını onayladığı kaydedildi.

Adil olmayan yargılama sebebiyle gerçekleşen infazların keyfi olarak insanları yaşamdan mahrum ettiği vurgulanan açıklamada, BM uzmanlarının 23 yaşındaki gencin idam edilmesini kınadığı aktarıldı.

Uzmanlar İran’a, idam cezalarını kaldırmak için bir moratoryum oluşturma çağrısında da bulundu.