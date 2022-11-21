Birleşmiş Milletler’den nükleer felaket uyarısı

Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, Zaporijya’da yaşanan patlamalara dair açıklama yaptı.

Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), Ukrayna’da bulunan Avrupa’nın en büyük nükleer santrali konumundaki Zaporijya’da dün gece ve bugün (19-20 Kasım) şiddetli patlamalar olduğunu bildirdi.

IAEA’nın bölgedeki uzmanlarının bazı patlamaları pencerelerinden gördükleri aktarıldı. Bazı bianalara ve ekipmanlara zarar veren bir düzineden fazla patlama yaşandığı belirtildi.

UAEK, Zaporijya’ya yönelik yeni saldırıların ardından “nükleer felaket” uyarısında bulundu.

Rusya ve Ukrayna’nın karşılıklı olarak birbirlerini suçladığı nükleer santrale yönelik saldırılarla ilgili açıklama yapan UAEK Başkanı Rafael Grossi, “Dün ve bu sabah ekibimizden aldığımız haberler oldukça rahatsız edici,” açıklamasını yaptı.

Grossi, nükleer santral çevresinde yaşanan patlamaların “kabul edilemez” olduğunu söyledi ve devam etti:

Bunun arkasında kim varsa derhal durmalıdır. Defalarca söylediğim gibi, ateşle oynuyorsunuz.

Rusya’nın Ukrayna’ya savaş başlattığı 24 Şubat’tan bu yana Zaporoijya Nükleer Tesisi’ne yönelik birden fazla saldırı gerçekleşmişti.