Birleşmiş Milletler’den santral için denetçi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna’daki santral için denetçi görevlendirecek.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sırasında ele geçirdiği devasa Zaporijya Nükleer Santrali’ne uluslararası denetçilerin girişine izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Rusya ve Ukrayna, hafta sonu birbirlerini nükleer santrale saldırı düzenlemekle suçlamıştı. Bugün Japonya’da bir konferansta konuşan Guterres, Avrupa’nın en büyük nükleer santraline saldırmanın “intihar anlamına geleceğini” belirtti.

Ukrayna, Rus bombardımanının Cumartesi günü üç radyasyon sensörüne zarar verdiğini açıkladı. Ukrayna lideri Zelenskiy de Pazar günü televizyonlardan yayınlanan konuşmasında Rusya’yı “nükleer terörle” suçlamış, “Bir terörist devlet nükleer santrale ateş açarken hiçbir ulus kendini güvende hissedemez” demişti.

Rusya’nın ABD Büyükelçiliği ise “Ukraynalı milliyetçiler 5 Ağustos’ta santrali top atışına tuttu, iki yüksek gerilim hattı ve bir su borusu zarar gördü” ifadelerini kullandı.

Yazılı bir açıklama yapan elçilik, kritik altyapının zarar görmesinin bölgedeki Rus birlikleri tarafından engellendiğini belirtti. Geçen hafta da Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’nun (IAEA) başkanı, santralin “tamamen kontrolden çıktığını” söylemişti.