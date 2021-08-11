Birleşmiş Milletler’den Taliban’a çağrı: Durdurun

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Taliban’a şiddeti durdurması konusunda çağrı yaptı.

“Bütün taraflar müzakere masasına dönmedikçe ve barışçıl bir çözüme varmadıkça pek çok Afgan için zaten vahim olan durum çok daha kötü hâle gelecek”

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Afganistan halkı için feci sonuçları önlemek için devletleri harekete geçmeye çağırarak ülkede savaş suçları ve insanlığa karşı suçlara varabilecek ihlal raporlarının ortaya çıkmaya devam ettiğini belirtti. Yüksek Komiser Bachelet, yaptığı yazılı açıklamada “Artan şiddeti, insan hakları ihlallerini ve suistimallerini durduramamak, Afganistan halkı için feci sonuçlar doğuruyor” ifadesini kullandı.

Çatışan taraflara daha fazla kan dökülmesini önleme, savaşmayı bırakma çağrısı yapan Bachelet “Taliban, şehirlerdeki askerî operasyonlarını durdurmalı. Bütün taraflar müzakere masasına dönmedikçe ve barışçıl bir çözüme varmadıkça pek çok Afgan için zaten vahim olan durum çok daha kötü hâle gelecektir” uyarısı yaptı. Bachelet, Taliban’ın kontrol ettiği bölgelerde, özellikle kadınları hedef alarak insan haklarına ciddi sınırlamalar getirdiğine dair erken belirtiler konusunda endişesini ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu: İnsanlar haklı olarak Taliban’ın iktidarı ele geçirmesiyle, son yirmi yılda elde edilen insan hakları kazanımlarını sileceğinden korkuyor. Kadınlar, azınlıklar, insan hakları savunucuları, gazeteciler ve özellikle savunmasız olan diğer kişilerin özel korumaya ihtiyacı var. Etnik ve dinî azınlıklara karşı vahşetlerin yeniden ortaya çıkması gibi gerçek riskler var.