Birleşmiş Milletler’den Türkiye için bağış çağrısı

10 ilimizde yıkıma yol açan deprem sonrası açıklama yapan Birleşmiş Milletler, Türkiye’ye bir milyar dolar bağış yapılması çağrısında bulundu.

BM’den yapılan açıklamada, söz konusu yardım ile 5 milyon 200 bin dolayındaki depremzedenin su, gıda, eğitim, barınma gibide kamu hizmetlerine erişiminde desteklenebileceği belirtildi. BM’nin verilerine göre, Türkiye’de toplam 9 milyon kişi depremden etkilendi.

‘TÜRKİYE’YE DESTEK OLMALIYIZ’

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Türkiye’deki afetzedelerin “sözcüklerle ifade edilemeyecek bir kalp acısı” yaşadığını söyledi. Geçen hafta bölgeyi ziyaret eden BM yetkilisi, “Şok ve yıkım hikayelerini paylaşan ailelerle görüştüm. Bu zor zamanlarda onlara destek olmalı ve ihtiyaçları olan desteği almalarını sağlamalıyız” dedi.

BM, depremlerin bölgede okulları, hastaneleri ve diğer kamu binalarını yıktığına, aileleri ayırdığına ve yüzlerce çocuğu kimsesiz bıraktığına dikkat çekti.