Birlik Vakfı Büyük Gündemler Üzerine Çalışıyor

BİRLIK VAKFI’NIN HEDEFLERİ

Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Bilal Habeş Bulut, gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Bizim popüler gündemler dışında ilgileneceğimiz çok daha büyük gündemler var” ifadesini kullandı. Birlik ve beraberlik çerçevesinde çalışmalar yürüteceklerini belirten Bulut, “Haziran ayı itibariyle Birlik Vakfı Kayseri Şubemizde göreve başladık. Vakfımız 2016 yılında Kayseri’de faaliyete başlamıştı. Bizden önce görev yapan Mehmet Adıgüzel başkanımıza teşekkür ediyoruz. Görevi biz devraldık, 54 kişilik bir yönetim kurulu kadromuz var” dedi.

GÜÇLÜ BİR YÖNETİM VE HİZMET ANLAYIŞI

Kayseri’de en güzel hizmeti sunmayı amaçladıklarını dile getiren Bulut, “Burada Birlik Vakfı’nın en büyük düsturu bulunduğu şehirde birliği ve beraberliği sağlamak. 54 tane şubesi ile beraber de Türkiye’de birliği ve beraberliği sağlamak” şeklinde konuştu. Şehir için gereken tüm çalışmaları yapacaklarını aktaran Bulut, “Hepimiz gayretli ve heyecanlıyız. Hepimizin çalışma arzusu çok yüksek. Birlik Vakfı Kayseri’de inşallah daha faydalı işlerde bulunacak” dedi.

Popüler gündemlerin yanı sıra daha önemli konular üzerinde de komisyonlar kurup çalışmalar yürüteceklerine dikkat çeken Bulut, “Terörsüz Türkiye gibi olayları en ince ayrıntısına kadar, en hassas şekilde ilerleyen tarihlerde paylaşacağız. Bunlarla alakalı komisyonlar kuruyoruz” dedi. Ayrıca yeni bir Anayasa çalışmasının da yapılacağını belirten Bulut, “Hukuk komisyonumuz şu anda çalışmaya başladı bu konuyla alakalı. Komisyon, konuyu en ince ayrıntısına kadar inceleyip, ilk önce Anayasa’nın ne olduğunu topluma anlatma çabası içinde olacak” açıklamasında bulundu.

TOPLUMUN BEKLENTİLERİNİ DİKKATE ALMAK

Yeni Anayasa ile ilgili toplumun beklentilerini ilgili mercilere aktarmak için çaba sarf edeceklerini söyleyen Bulut, “Burada ideolojik bir çatışma olmadığı sürece, birlik ve beraberlik olduğu sürece buranın Kayseri’de herkesin evi olabileceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.