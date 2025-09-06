Birlikte Çalışarak, Türkiye’yi Geleceğe Taşıyacağız

EKONOMİ VE ÇALIŞMA HAYATINA YENİ BİR SOLUK: BAKAN IŞIKHAN’IN AÇIKLAMALARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ekonomi, çalışma hayatı, savunma ve terörle mücadelede bir ve beraber olunduğunda gerçekleştirilebileceklerin tüm dünyaya gösterileceğini ifade etti. “Bilhassa tüm güvenlik güçlerimizle devletimizin kırk yıllık emeğinin ve mücadelesinin bir sonucu olan Terörsüz Türkiye hedefimize inşallah bu birlik ve kardeşlik hukukumuzun gücüyle ulaşacağız” dedi. Işıkhan, AK Parti Sakarya İl Başkanlığı’nda yapılan “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” programında, ‘Türkiye Yüzyılı’nın emek, alın teri, yürek ve davasına adanmış kadrolarla birlikte, istikbaline inanan bir milletin eseri olması gerektiğini vurguladı.

SAKARYA’NIN GELECEĞİNE YATIRIM

Bugün, emeğin ve üretimin merkezi olarak Sakarya’da bulunduklarını dile getiren Işıkhan, şehrin tarihi, doğası ve kültürel dokusuyla gönüllere taht kurmuş bir yer olduğunu belirtti. Sakarya’nın, geçmişte olduğu gibi bugün de ekonomi, ticaret ve kalkınmada ülkeyi gelecekteki hedeflerine taşımaya devam ettiğini ifade eden Işıkhan, yerli ve milli politikalarla daha büyük atılımlar gerçekleştirmek için gece gündüz çalıştıklarını kaydetti. “Sakarya’nın endüstri ve organize sanayi bölgeleri, Ar-Ge ve tasarım merkezleri, tekstil, gıda ve mobilya fabrikalarıyla hem istihdama hem de yerli ve milli kalkınmaya öncülük ettiğini” vurguladı.

Çalışma hayatına dair yatırımların son 20 yılda kentin aktif sigortalı sayısında yüzde 95 oranında bir artış sağladığını bildiren Işıkhan, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova’yı kapsayan TR42 Bölgesi’nde işsizlik oranının yüzde 8,3, istihdam oranının ise yüzde 53,5 olduğunu aktardı. İŞKUR aracılığıyla 2002’de toplamda 1976 kişinin işe yerleştirildiğini belirten Işıkhan, 2025 yılında bu sayının 31 bin 180’e çıktığını ifade etti. “Hedefimiz meslek edinmek isteyen vatandaşlarımız için daha fazla fırsat sunmak” dedi.

SAVUNMA SANAYİİNDE YENİ HEDEFLER

Bakan Işıkhan, Türkiye’nin hala her alanda tam bağımsızlık mücadelesi verdiğini ve geçmişteki dar kalıpları geride bırakmak için çalıştıklarını belirtti. “Kalkınma ve sanayide büyük cephelerde çarpışarak gerçek kapasitemize ulaşmaya çabalıyoruz. Bu süreçte birlik ve beraberliğin büyük önemi bulunuyor” ifadesini kullandı. Savunma sanayisine kazandırılan projelerin, insanlığın umudu olmaya devam ettiğini belirtti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde milletin destek ve dualarıyla Türkiye’nin daha ileriye gitmeye devam edeceğini vurguladı.

KADIN VE GENÇLER İÇİN YENİ FIRSATLAR

Işıkhan, kadınlar ve gençler başta olmak üzere tüm işgücü potansiyeli için nitelikli iş fırsatları oluşturmaya yönelik adımlar atacaklarını kaydetti. “Yeşil ve dijital dönüşümü adil bir şekilde gerçekleştirerek kayıtlı istihdamı artırmayı hedefliyoruz” dedi. Sakarya’nın gelişiminin desteklenmesi için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirten Işıkhan, “Türkiye Yüzyılı’na giden yolda en büyük başarı hikayelerinin yine Sakarya’da yazılacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantıya, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü ve diğer önemli katılımcılar da yer aldı.