Birlikte Duruyoruz Gösterisi Düzenlendi

GÖSTERİDE FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARIN FOTOĞRAFLARI TAŞINDI

Tel Aviv’de İsrailli ve Arap aktivistlerden oluşan “Birlikte Duruyoruz” adlı sivil toplum kuruluşu, Gazze Şeridi’ndeki saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli çocukların fotoğraflarının taşındığı bir gösteri düzenledi. Gösteride, Gazze’de 18 binin üzerinde çocuğun yaşamını yitirdiği vurgulandı ve binlerce İsrailli bu eyleme destek verdi. Hayatını kaybeden çocuklar için saygı duruşunda bulunurken, Gazze Şeridi’ne yönelik İsrail saldırılarının son bulması için sloganlar atıldı ve pankartlar taşındı.

SALDIRILARIN DURDURULMASI ÇAĞRISI

“Birlikte Duruyoruz” organizatörleri, gösteri sırasında yaptıkları konuşmalarda, Gazze’ye yönelik saldırıların bir an önce durdurulması ve insani yardım girişlerinin sağlanması gerektiğinin altını çizdi. Gösteriye katılan bazı İsrailliler, neden burada olduklarını ve taleplerini aktardı. Avi Dehoum isimli bir katılımcı, savaşı sona erdirmek ve hem Filistinlilerin hem de İsraillilerin hayatını kurtarmak için gösteriye katıldığını belirtti. Dehoum, “Barış içinde yaşamak istiyoruz, bu benim uzun zamandır hayalim.” ifadelerini kullandı.

BARİŞ İÇİN MÜCADELE

Dehoum, gösteride taşıdığı bir Gazze’de ölen çocuğa ait fotoğrafla birlikte, bu eylemin Gazze’deki çocukların durumuna dikkat çekmek için düzenlendiğini vurguladı. “Savaş her zaman kötüdür, zavallı çocuklar her zaman masumdur. Her çocuk, mutlu ve özgürce yaşama hakkına sahiptir.” diyen Dehoum, herkesin çocuklar için üzüntü duyduğunu ifade etti. Dov Knenin ise, “Binlerce İsrailli, Gazze’deki bu acımasız ve anlamsız savaşın devam etmesini reddetmek için burada.” şeklinde konuştu.

“Birlikte Duruyoruz”, hafta başında İsrail polisinden, Gazze’de öldürülen çocukların fotoğraflarını taşıma uyarısı aldıklarını açıkladı. Örgütün X hesabından yapılan paylaşımda, “Tel Aviv polisi, perşembe günü gerçekleştireceğimiz savaş karşıtı protestoda, hava bombardımanında hayatını kaybeden Gazze’deki Filistinli çocukların fotoğraflarını taşımamızı yasakladığını bildirdi.” denildi.