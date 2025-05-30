Birlikte Güçlü Olacağız, Sarılacağız

BİRBİRİMİZE SARILACAK VE GÜÇLÜ OLACAĞIZ

Mardin’e bir dizi ziyaret için gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, merkez Artuklu ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi’nde Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliği’nin 5’inci Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Kongrede, Vali Tuncay Akkoyun, milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile diğer davetliler de yer aldı.

GÜÇLÜ OLMAK BİZİM ELİMİZDE

Burada bir konuşma yapan Bakan Memişoğlu, Gazze’deki 55 bin insanın, kadın ve çocuk demeden öldürülmesinin ve açlıktan susuzluktan hayatını kaybetmesinin, insanlığın imtihanı olduğunu vurguladı. Türkiye’nin bu duruma ses çıkarabilen birkaç ülkeden biri olduğunu söyleyen Memişoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın, ‘Dünya beşten büyüktür’ demesi, yeniden iyilik medeniyetinin hakim olması gereken bir söylemdir ve bunun arkasında sizler varsınız, TÜGVA var, bizler varız. Burada esas olan ‘Biz ne yapıyoruz? Ne yapmalıyız? Bir araya gelebiliyor muyuz? Birlikte hareket edebiliyor muyuz?’ sorusudur. Birbirimize sarılıp güçlü hale gelmememiz için aramızda her türlü kötülük, fitne ve fesat var. Mardin, farklılıklarını birleştirip güçlü hale gelmiş bir kültür örneğidir. O nedenle birbirimize sarılacağız, güçlü olacağız” dedi.

BERABER GÜÇLENEREK İLERLEYECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yorulmadan koştuklarını belirten Memişoğlu, “Ama sizler bizden daha çok koşacaksınız, bizden daha iyi ve güçlü olacaksınız, birbirinize sarılacaksınız. 29 Mayıs, İstanbul’un fethi, bir çağın kapanıp yeni bir çağın açılması. Bunu başaran, sizin gibi 21 yaşında bir delikanlı. Sizler aslında geleceğin değil, bugünün medeniyetini ayağa kaldıracaksınız. Eğer şahin olursanız, kuvvetli olursanız ve üretirseniz, gerçek kötülük medeniyetini yenersiniz. Biz bu yolda koşuyoruz. Siz de koşacaksınız ve birlikte bu işin üstesinden geleceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım bunun yolunu açtı bize. Sizlerle olmaktan gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Genel Kurul’da Mehmet Emin Kurtay, TÜGVA İl Temsilcisi olarak seçildi. Bakan Memişoğlu daha sonra AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret ederek, İl Başkanı Mehmet Uncu ve partililerle görüştü.