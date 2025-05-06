“Birlikten Renk Doğar” Sergisi Açıldı

TEKİRDAĞ’DA RESİM SERGİSİ AÇILDI

Tekirdağ’da farklı okullarda görev yapan resim öğretmenlerinin eserlerinin sergilendiği “Birlikten Renk Doğar” isimli sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi ve 20 resim öğretmeninin, farklı tekniklerle hazırladığı toplam 40 eser yer aldı.

SANATIN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ VURGULANDI

Serginin açılışında konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, sergide yer alan eserlerin çok değerli olduğunu belirtti. Karaküçük, öğretmenlerin büyük bir emekle hazırladığı bu eserlerin son derece başarılı olduğunu vurguladı ve katkı sağlayan tüm öğretmenlere teşekkür etti.

SERGİ ÜÇ GÜN BOYUNCA ZİYARETE AÇIK

Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Lisesi resim öğretmeni Nur Ulutürk, serginin üç gün boyunca açık kalacağını ifade etti. Her öğretmenin kendi tarzını yansıttığını dile getiren Ulutürk, “Herkes kendi bakış açısıyla özgün eserler ortaya koydu. Öğretmenler olarak sanatın birleştirici gücünü ortaya koymaya çalıştık.” şeklinde konuştu.