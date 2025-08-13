BİROL Ç., Motosikletle Gelen Şüpheli Saldırdı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

Güngören’de meydana gelen olayda, yürüyen Birol Ç., plakasız motosikletle gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olay, Sanayi Mahallesi’nde dün saat 11.30 sıralarında gerçekleşti. Birol Ç., bu saldırı sonucunda bacağından yaralandı.

SALDIRININ GÖRÜNTÜSÜ VE SONUÇLARI

Saldırgan, motosiklete binerek olay yerinden kaçarken, Birol Ç. kanlar içerisinde yere düştü. İhbar üzerine bölgeye acil sağlık ekipleri ve polis gönderildi. Olay yerinde sağlık ekibi tarafından ilk müdahaleleri gerçekleştirilen Birol Ç., ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

POLİSİN ÇALIŞMALARI

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması adına bölgede olay yeri inceleme çalışmaları yapıyor. Kaçan saldırganın tespit edilmesi ve yakalanması için çalışmalar sürüyor.