Haberler

BİROL Ç., Motosikletle Gelen Şüpheli Saldırdı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ ZAMAN VE YER

Güngören’de meydana gelen olayda, yürüyen Birol Ç., plakasız motosikletle gelen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olay, Sanayi Mahallesi’nde dün saat 11.30 sıralarında gerçekleşti. Birol Ç., bu saldırı sonucunda bacağından yaralandı.

SALDIRININ GÖRÜNTÜSÜ VE SONUÇLARI

Saldırgan, motosiklete binerek olay yerinden kaçarken, Birol Ç. kanlar içerisinde yere düştü. İhbar üzerine bölgeye acil sağlık ekipleri ve polis gönderildi. Olay yerinde sağlık ekibi tarafından ilk müdahaleleri gerçekleştirilen Birol Ç., ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

POLİSİN ÇALIŞMALARI

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması adına bölgede olay yeri inceleme çalışmaları yapıyor. Kaçan saldırganın tespit edilmesi ve yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Trabzon’da Filistin Yürüyüşü Düzenlendi

Trabzon'da, Filistin'e destek amacıyla bir yürüyüş düzenlendi. Yürüyüş, katılımcıların dayanışma ve destek mesajlarıyla doluydu.
Haberler

Sabancı Holding, 2025’te 714,1 Milyar Lira

Sabancı Holding, 2025'in ilk yarısında enflasyon muhasebesiyle finansal sonuçlarını duyurdu; kombine gelirleri 714,1 milyar liraya, konsolide net karı ise 1,8 milyar lira oldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.