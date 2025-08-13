Haberler

BİROL Ç. Motosikletli Saldırıya Uğradı

OLAYIN GELİŞİMİ

Güngören’de, sokakta yürüyen Birol Ç., plakasız motosikletle gelen bir saldırganın silahlı saldırısına uğradı. Birol Ç., bacağından yaralanarak kanlar içerisinde yerde kaldı ve olayın ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ise olay yerini motosikletiyle terk etti.

POLİS EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARI

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Sanayi Mahallesi’nde gerçekleşti. Birol Ç., sokakta yürüyüş yaparken kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına hedef oldu. Saldırının ardından sağlık ekipleri, ihbar üzerine hızlı bir şekilde olay yerine geldi. İlk müdahale yapıldıktan sonra Birol Ç., hemen hastaneye götürüldü.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMA ÇABASI

Polis ekipleri, olay yeri inceleme çalışmalarının yanı sıra saldırganı yakalamak için kapsamlı bir çalışma başlattı. Olayın ardından yaşanan hızlı gelişmeler, güvenlik güçlerinin konuyla ilgili titiz bir şekilde hareket ettiğini gösteriyor.

