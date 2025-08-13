BİROL Ç. Silahlı Saldırıya Uğradı

GÜNGÖREN’DE SİLAHLI SALDIRI OLDU

Güngören’de, sokakta yürüyen Birol Ç., plakasız motosikletle gelen bir şüphelinin silahlı saldırısına uğrayarak bacağından yaralandı. Yaşanan olay sonrası Birol Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı ve polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Olay, Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi ve saat 11.30 sularında gerçekleşti.

SALDIRGAN KAÇTI, POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan Birol Ç., kanlar içerisinde yerde kaldı. Saldırgan, geldiği motosikletle olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde Birol Ç.’nin ilk müdahalesini gerçekleştirdi ve ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri, saldırının gerçekleştiği bölgede olay yeri inceleme çalışması yaparak şüpheliyi yakalamak için gerekli adımları atmaya başladı.