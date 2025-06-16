Birol Ordulu’ya 13 yıl hapis

OLAYIN DETAYLARI

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini evinde bıçaklayan sanık, yargılandığı davada 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, ‘haksız tahrik’ indirimi uygulayarak cezayı 13 yıl 6 aya düşürdü. Olay, 2 Ocak 2025 tarihinde Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşandı. Uzaklaştırma kararı bulunan Birol Ordulu (45), boşanma sürecindeki eşi Muradiye Ordulu’nun (38) evine, oğlundan aldığı anahtarla gizlice girmiştir. İddialara göre, kapının arkasına saklanan Birol Ordulu, eşinin eve döndüğü esnada başına silah dayayarak tehdit etti. Ardından çıkan tartışmada Muradiye Ordulu’yu 5 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan kadın, uzun süren bir tedavi sürecinin ardından hayatta kalmayı başardı. Olay sonrası sanık tutuklandı.

MAHKEME SÜRECİ

Bafra Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davada Birol Ordulu, “eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak mahkeme, olayın “haksız tahrik altında” gerçekleştiği yönünde bir kanaate vararak cezayı 13 yıl 6 aya indirdi.

ŞANIK AİLESİNDEN AÇIKLAMA

Sanığın annesi Şaheste İkizkaymak, mahkeme kararına dair yaptığı açıklamada, verilen cezanın fazla olduğunu belirtti. Şaheste İkizkaymak, “Oğlum hata yaptı ama bu kadar cezayı hak etmiyor. Adalete güveniyoruz ve temyize gideceğiz” diye konuştu.