Biruni Teknopark, Gençleri Teknolojilere Yönlendiriyor

BİRUNİ TEKNOPARKININ ÖNEMİ

Biruni Teknopark Genel Müdürü Sezgin Erzan, Bilimin Geleceği programında Biruni Üniversitesi’nin vakıf üniversiteleri arasında altıncı teknoparkı kurarak girişimcilik ekosisteminde önemli bir konuma ulaştığını aktardı. Erzan, gençleri yeni nesil teknolojilere yönlendirmeyi amaçladıklarını vurguladı. Ayrıca, bu teknoparkın Türkiye’de girişimcilik alanında kaydedilen önemli bir başarı olduğunu belirtti. Teknopark, yenilikçi çözümler geliştiren girişimcilere geniş imkanlar sunuyor ve bu, üniversitenin bilim ve teknolojiye olan bağlılığının bir göstergesi.

SEKTÖREL DAĞILIM VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Erzan, teknoparktaki girişimlerin yüzde 60’ının sağlık teknolojileri, siber güvenlik, finansal teknoloji ve oyun sektörlerinde yoğunlaştığını belirtti. Özellikle sağlık alanındaki dijital dönüşümün gelecekte daha etkili olacağını ifade etti. Yeni nesil teknolojilerle gerçekleştirilen çalışmaların bireyler ve kurumlar için yenilikçi çözümler sunduğu vurgulanıyor. Sezgin Erzan, Biruni Teknopark’ın yalnızca teknoloji geliştiren bir alan değil, aynı zamanda yaratıcı projelerin doğduğu bir ekosistem olduğunu belirtti. Türkiye’nin oyun sektöründe güçlü bir konuma sahip olduğunu ve bu potansiyelin küresel ölçekte rekabet gücünü artıracağını dile getirdi.

GENÇ GİRİŞİMCİLERE TAVSİYELER

Programda genç girişimcilere tavsiyelerde bulunan Erzan, “Gençlerimize naçizane tavsiyem, tıpta geleneksel olanla yetinmeyip geleceksel yaklaşımları hedeflemeleridir” dedi. Geleceğin teknolojilerini yakından takip eden gençlerin sağlık teknolojileri ve yaratıcı üretim alanlarında önemli fırsatlar yakalayabileceklerini belirtti.