Biruni Üniversitesi’nde Uluslararası Medikal Estetik Kursu

MEDİKAL ESTETİK KURSU HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Bölümü, 8-9 Mart tarihlerinde kadavra üzerinde gerçekleştirilecek ‘Medikal Estetik Kursu’na ev sahipliği yapıyor. Etkinlik, 12 farklı ülkeden doktorların katılımıyla uluslararası bir boyut kazanacak ve Türkiye’de en geniş kapsamda yapılan medikal estetik kursu olma özelliğini taşıyacak. Bu kurs, katılımcılara medikal estetik alanındaki en son teknikleri ve uygulamaları öğretmek amacıyla düzenleniyor.

KURSUN KAPSAMI VE HEDEFLERİ

Eğitim içeriği, anatomi bilgisi üzerine derinlemesine odaklanarak, katılımcıların klinik becerilerini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olacak. Bu etkinlik, Mısır, Letonya, Arnavutluk, Endonezya, Kosova, Yunanistan, Kazakistan, Özbekistan, Ukrayna, Türkmenistan, Gürcistan ve Kırgızistan’dan gelen uzman doktorların bir araya gelmesiyle global çapta bir etkileşim ortamı oluşturacak.

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ’NİN HEDEFİ

Biruni Üniversitesi, bu etkinlikle sadece yerel değil, aynı zamanda uluslararası alanda da tıp ve medikal estetik eğitimine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Katılımcılar, kurs boyunca uygulamalı eğitimler ve akademik içeriklerle medikal estetik alanında derinlemesine bilgi edinme fırsatı bulacaklar. Bu etkinlik, Anatomi Bölümünün global alandaki etkinliğini ve Biruni Üniversitesi’nin eğitimdeki liderliğini pekiştiren bir adım olacak.