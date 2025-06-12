Biruni Üniversitesi, UpToDate Kullanımında Birinci

BİRÜNİ ÜNİVERSİTESİ’DEN ÖNEMLİ BAŞARI

Biruni Üniversitesi Kütüphanesi, sağlık alanında dijital bilgi kaynaklarının etkin kullanımı konusunda dikkat çekici bir başarı gösterdi. Üniversite, uluslararası klinik karar destek sistemi UpToDate veri tabanının kullanımında kendi FTE (Full Time Equivalent) aralığında Türkiye’de birinci oldu. Wolters Kluwer’in yayınladığı verilere göre, Biruni Üniversitesi, öğrenci ve akademisyen sayısına göre belirlenen FTE aralığında UpToDate veri tabanını en fazla kullanan üniversite olarak öne çıkıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan üniversite yetkilileri, bu başarının akademik bilgiye erişim konusundaki kararlılıklarının bir göstergesi olduğunu belirtti. Dünyada sağlık profesyonelleri tarafından sıkça kullanılan UpToDate, hasta başı klinik karar destek sistemi olarak öne çıkıyor. 25’ten fazla uzmanlık alanında 7.400’den fazla uzman doktorun katkısı ile oluşturulan ve 12.300’den fazla konu başlığı içeren sistem, sürekli güncellenen yapısıyla doktorlara doğru tanı, tedavi planlaması ve klinik bilgi paylaşımı konularında önemli destek sağlıyor.

KÜTÜPHANE HİZMETLERİ VE ALTYAPISI

Biruni Üniversitesi Kütüphanesi, toplam 5 bin metrekareyi aşan kapalı alanda faaliyet gösteren beş ayrı kütüphanesi ile hizmet sunuyor. Kütüphane hizmetlerinde hız, doğruluk, güvenilirlik ve ulaşılabilirlik ilkelerine odaklanılıyor. Kullanıcı taleplerine açık yapısıyla dikkat çeken kütüphane, uluslararası kütüphane standartlarına uygun bir işleyişe sahip. Üniversitenin dijital kütüphane altyapısı, güncel e-kitaplar, veri tabanları, 3D uygulamalar ve akademik kaynaklar ile sürekli olarak genişletiliyor. Sera Alt Kat ve Sera Üst Kat Online Kütüphaneleri’nin eklenmesiyle hem çalışma alanları hem de saatleri artırıldı.

SÜREKLİ YENİLİK VE DESTEK

Ayrıca, 7/24 hizmet veren kütüphane, her yerden erişilebilen elektronik kaynaklarla araştırmacılara büyük kolaylık sağlıyor. Biruni Üniversitesi yönetimi, bu başarıda katkı sağlayan akademik ve idari kadroya teşekkür ederken, sağlık ve tıp alanında nitelikli bilgiye erişimi artırmaya yönelik çalışmaların süreceğini ifade etti. “Bilimin geleceği için çıktığımız bu yolda, öğrencilerimizin ve akademik personelimizin bilgiye en hızlı, güvenilir ve etkili biçimde ulaşmasını sağlamak öncelikli hedefimizdir” denildi.