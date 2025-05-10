BİSAB Başkanı Selami Yazar, bitki ıslahının kalkan olduğunu belirtti

BITKİ ISLAHININ ÖNEMİ

Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) Başkanı Selami Yazar, bitki ıslahının çeşitli tehditlere karşı koruma sağladığını ve genom düzenleme ile akıllı tarım teknolojilerinin bu alanda yeni bir dönemi başlattığını ifade ediyor. Yazar, “11 Mayıs Bitki Islahçıları Günü” dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, iklim değişikliği, kuraklık, zararlılar, hastalıklar ve artan dünya nüfusu gibi küresel sorunlara karşı insanlığın dayanıklı olmasında bitki ıslahının kritik rol oynadığını vurguluyor. Bu sürecin sadece klasik melezleme teknikleriyle sınırlı olmadığını belirten Yazar, moleküler markör destekli seleksiyonlar ve yapay zekayla veri analizinin de dahil olduğu geniş bir bilimsel alanla çalıştıklarını aktarıyor.

YEREL GENETİK KAYNAKLAR

Yazar, Türkiye’nin yerel genetik kaynaklarının bitki ıslahı çalışmalarında kullanılmasının tarımsal bağımsızlık için önemli bir adım olduğunu dile getiriyor. Geliştirilen yeni çeşitlerin çiftçilere yüksek gelir, tüketicilere sağlıklı ürünler ve ülkeye stratejik tarımsal güç sağladığını belirten Yazar, bu çalışmaların stratejik önemine dikkat çekiyor. Ayrıca, yerli tohumun gelecek açısından güvence olduğunu ve çeşitli tehditlere karşı dayanıklılık sağladığını vurguluyor. Ülkenin farklı iklim yapısı ve zengin genetik çeşitliliği ile bitki ıslahında dünya çapında etkin bir konumda olabileceğini ifade ediyor.

ÇEVRESEL VE SOSYAL SORUMLULUK

Her yeni bitki çeşidinin büyük fedakarlıklarla geliştirildiğini belirten Yazar, gıda israfının azaltılması, çevresel etkilerin asgariye indirilmesi ve biyoçeşitliliğin korunması amacıyla bitki ıslahının çok boyutlu bir görev üstlendiğini anlatıyor. Genom düzenleme ve akıllı tarım teknolojilerinin sektörde yeni bir çağ başlattığını ve BİSAB olarak bilimsel ve sosyal sorumluluk perspektifiyle hareket ettiklerini ekliyor. Genç araştırmacıların desteklenmesi, AR-GE yatırımlarının artırılması ve uluslararası işbirliklerinin güçlendirilmesi gerektiğini dile getiriyor. Yazar, bitki ıslahçılarının bilgisi ve sabrı ile daha sağlıklı, verimli ve sürdürülebilir bir tarım geleceğine yönelmekte olduklarını ifade ediyor.