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BİSAK Konferansı Protesto Edildi, Saldırı!

PROTESTO EYLEMİ VE SALDIRI OLDU

Boğaziçi Üniversitesi’nde, Nurettin Yıldız’ın katıldığı konferansı protesto eden bir grup, güvenlik güçlerine saldırıda bulundu. Bu olayda 13 emniyet mensubu hafif yaralanırken, toplam 97 kişi gözaltına alındı. Etkinliği düzenleyen Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK), “İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?” konulu konferansı gerçekleştirdi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE UYARILAR

Konferans öncesinde Yıldız’a karşı bir tepki yürüyüşü düzenlendi. Bu süreçte polis, kampüs çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Saat 20.45 civarında, Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü’nde toplanan grup, öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemeye çalıştı. Polis ekipleri, gruba dağılıp alanı terk etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Ancak bu uyarılar dikkate alınmadı ve grup, polis ekiplerine saldırmaya başladı.

GÖZALTI SAYISI VE İŞLEMLER

Yaşanan olaylar sırasında 39’u kadın olmak üzere toplam 97 gösterici gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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