BİSAK Konferansında Yıldız’a Tepki Gösterildi

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ’NDE GERGİNLİK

Boğaziçi Üniversitesi İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) tarafından organize edilen “İslami İlimler: Kim İçin, Ne Kadar?” başlıklı konferansa Nurettin Yıldız konuşmacı olarak katıldı. Konferans öncesinde Nurettin Yıldız’a yönelik bir tepki yürüyüşü yapıldı ve polis ekipleri kampüse güvenlik önlemleri aldı. Saat 20.45 civarında üniversitenin Kuzey Kampüsü’nde bir araya gelen grup, öğrenci kulübünün faaliyetlerini engellemeye çalıştı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Polis ekipleri, grubu dağılmaları için uyardı. Ancak, uyarılara kayıtsız kalan grup, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerine saldırıda bulundu. Bu saldırıda 13 emniyet mensubu hafif şekilde yaralandı. Olaylar sırasında 39’u kadın toplam 97 gösterici gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemlerine devam edildi.

Nurettin Yıldız, etkinliğin yapıldığı salonda konuşma esnasında bir öğrencinin yumurtalı saldırısına uğradı. Olayın ardından yaşanan arbede sonucunda protestocu kişi salondan çıkarıldı.