Bisiklet Bataryası Patladı: 19 Yaşındaki Genç Kaybetti

İSTANBUL’DA ELEKTRİKLİ BİSİKLET PATLADI

Olay, 24 Ekim Perşembe sabahı İstanbul Sarıyer’deki Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. 19 yaşındaki Mehmet Gökay Odabaş, elektrikli bisikletiyle gezdikten sonra evine döndü ve bisikletinin bataryasını evde şarja taktı. Ancak sabaha karşı batarya birden patladı ve bu durum evde yangın çıkmasına neden oldu. Yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. O sırada uyku halinde olan Odabaş, yoğun dumandan etkilendi ve zehirlenerek bayıldı.

ODABAŞ’IN ORGANLARI BAĞIŞLANDI

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesinin ardından Odabaş, sağlık ekipleri tarafından evinden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık bir hafta yoğun bakımda kalan Mehmet Gökay Odabaş’ın tüm tıbbi müdahalelere rağmen önceki gün beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, Odabaş’ın organlarını bağışlamaya karar verdi ve genç adamın cenazesi memleketi Ordu’da toprağa verildi.