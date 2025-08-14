Bisiklet Dünya Rekoru Kırıldı

YENİ REKOR KIRILDI

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Britanya Bisiklet Federasyonu’nun başvurusu ile Konya’da düzenlenen pist bisikleti dünya rekoru denemelerinde bir başarı elde edildi. Konya Olimpik Veledromu’nda düzenlenen etkinlikte, İngiltere’yi temsil eden Avustralyalı bisikletçi Matthew Richardson, 200 metre sprintte 8.941 saniye ile yeni bir dünya rekoru kırdı. Bu rekor, daha önce 9.088 saniye ile Hollandalı bisikletçi Harrie Lavreysen’e aitti.

REKORU EGZERSİZ EDEN TANFIELD

Diğer yandan, İtalyan bisikletçi Filippo Ganna’ya ait olan 56.792 kilometre mesafesinde bir saatlik dünya rekorunu kırmaya çalışan İngiliz bisikletçi Charlie Tanfield, denemesini 53.967 kilometre ile sonlandırdı. Bu, rekoru elde edemediği için bir başarısızlık olarak kayıtlara geçti.