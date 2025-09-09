Bisiklet kazasında cam parçası bulundu

İLKOKUL YILLARINDAKİ KAZA

İlkokul döneminde meydana gelen bir kaza sonucunda, yaklaşık 2 santimetre uzunluğundaki bir cam parçası bir kadının kalçasına saplandı. O dönemde yapılan muayenelerde parçanın çıkarıldığı düşünülse de, camın şeffaf yapısı sebebiyle röntgen görüntülerinde tespit edilemedi.

HATA VE SONUCU

Yıllar boyunca herhangi bir belirti göstermeyen yabancı cisim, kadının bisiklet kazası sonrası gerçekleştirilen 3 boyutlu BT taraması sırasında tesadüfen bulundu. Görüntülerde, kırık termometre parçasının pelvisin arkasına saplandığı net bir şekilde görüldü. Uzmanlar, parçanın içerisinde cıva bulunmamasının büyük bir şans olduğunu belirtiyor. Eğer cıva sızması yaşansaydı, ciddi zehirlenme ve hayati riskler ortaya çıkabilirdi.

BAŞARILI OPERASYON VE SAĞLIK DURUMU

22 yıl sonra fark edilen cam parçası, başarılı bir operasyonla çıkarıldı. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.