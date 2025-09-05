Bisiklet Severler 5 Ekim’de Buluşacak

BİSİKLET TUTKUNLARI BİR ARAYA GELİYOR

Bisiklet tutkunları 5 Ekim’de İstanbul adalarında bir araya gelecek. Büyükada, Burgazada ve Heybeliada etaplarını kapsayan bu yarış, sadece en hızlı bisikletçilerin bir sonraki gemiye geçiş yapabileceği bir organizasyon olacak.

Red Bull Geç Kalma etkinliği, 5 Ekim Pazar günü İstanbul’da gerçekleşecek. Yarış, Büyükada’da başlayacak ve Burgazada ile Heybeliada etaplarının ardından yeniden Büyükada’da final ile son bulacak. 18 yaşını dolduran tüm bisikletçilere açık olan bu organizasyonda, kadın ve erkek kategorilerinde ayrı ayrı kazananlar belirlenecek. 250 yarışmacı arasında yalnızca ilk 100’ü gemiye binerek bir sonraki adaya geçme hakkı elde edecek.

Burgazada’da yarışmaya devam edebilecek sporcu sayısı 70’e gerileyecek. Heybeliada’dan Büyükada’daki final etabına geçebilecek olan yarışmacı sayısı ise yalnızca 30 olacak. Etaplar arasında adalar arası ulaşım gemi ile sağlanacak; gemiye yetişemeyenler ise yarış dışı kalacak.