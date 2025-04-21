Bisiklet Turu Düzenlendi, İlgi Büyük

BİSİKLET TURUNUN DÜZENLENMESİ

Bisikletliler Derneği Van Temsilciliği, Öğretmenler Bisiklet Topluluğu ve Van Bisikletliler Platformu, Türk Kalp Vakfı’nın 50. yılı nedeniyle bir bisiklet turu gerçekleştirdi. Etkinlik, sağlıklı yaşamın teşviki ve bisiklet kullanımının artırılması amacıyla düzenlendi. İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde start alan etkinlik, katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılandı ve Van Kalesi’nde sona erdi.

Van Kalesi’nde yapılan kapanış esnasında, Bisikletliler Derneği Van Temsilcisi Hakan Durğun ve diğer topluluk temsilcileri, bisiklet kullanımının sağlıklı yaşam üzerindeki önemine dikkat çekti. Bu tür etkinliklerin, kurumların desteği ile gerçekleştirilmesinin kıymetli olduğunu belirtti. Etkinliğe katılan vatandaşlar, hem spor yapma hem de Van’ın doğal güzelliklerini keşfetme imkanı buldukları için duydukları memnuniyeti dile getirdi.