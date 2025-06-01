Bisiklet Turu Düzenlendi, Sağlık Vurgusu Yapıldı

KONYA VE ÇEVRESİNDE BÜYÜK BİSİKLET TURU DÜZENLENDİ

Konya ve çevre illerde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğiyle eş zamanlı olarak “12. Yeşilay Bisiklet Turu” gerçekleştirildi. 2011 yılından bu yana düzenlenen bu etkinliğin bu yılki teması “Sağlığın keyfini birlikte sürelim” oldu. Bisiklet severler, Kılıçarslan Kent Meydanı’nda bir araya gelerek Mevlana Meydanı’na kadar pedal çevirdi.

YEŞİLAY KONYA ŞUBE BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

Etkinlik hakkında basın mensuplarına bilgi veren Yeşilay Konya Şube Başkanı Zeliha Üstün Argon, Türkiye’nin en önemli bisiklet organizasyonlarından birini gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Sağlıklı yaşam için sporun önemine vurgu yapan Argon, “Sağlığın keyfini birlikte sürelim, mottosuyla hareket edip bağımlılıklara karşı dikkat çekmek istiyoruz. Konya’daki gönüllülerimiz, yönetim kurulu üyelerimiz ve kamu kurumu temsilcilerimizle bugün sabah burada buluştuk. Katılım her sene genişliyor.” şeklinde konuştu.

AFYONKARAHİSAR’DA BISIKLET TURU

Afyonkarahisar’da Zafer Meydanı’nda buluşan bisikletliler, Gazlıgöl, Yeşilyol ve Kurtuluş Caddesi’nde pedal çevirdi. Tur öncesinde meydanda toplanan katılımcılara Yeşilay’ın faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Yeşilay Afyonkarahisar Şube Başkanı Arif Kavas, etkinlikle bağımlılığa dikkat çekmek istediklerini belirtti. Kavas, “Sağlıklı yaşamda bağımlılığın önemi yani bağımlılıktan kurtulmak için sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekmek için kamu kurum kuruluş, özel sektör, öğrencilerle, vatandaşlarla birlikte bisiklet turu yapılacak.” dedi. Etkinliğe Kavas’ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak ve AK Parti Afyonkarahisar Kadın Kolları Başkanı Dilek Hanım Çengel ile diğer vatandaşlar da katıldı.

KARAMAN’DA DA ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİ

Karaman’da Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda başlayan bisiklet turu, Topucak Mahallesi’ndeki Yeşilay Karaman Şubesi önünde sona erdi. Tur öncesinde katılımcılara broşür dağıtıldı ve Yeşilay’ın çalışmaları hakkında bilgi verildi. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ve Yeşilay Karaman Şubesi’nin ziyaretiyle sona erdi. Etkinliğe Vali Mehmet Fatih Çiçekli, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, Karaman Yeşilay Şube Başkanı İhsan Duru ile vatandaşlar ve sporcular katıldı.