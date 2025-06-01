Bisiklet Turu Renkli Görüntüler Oluşturdu

RENKLI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Çocuklardan yetişkinlere kadar birçok kişiyi bir araya getiren bisiklet turunda renkli manzaralar oluştu. Bu etkinlik, bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekme amacı taşıyordu. Kilis’te Yeşilay Haftası çerçevesinde, bağımlılıkla mücadele konusuna vurgu yapmak için bisiklet turu düzenlendi. Etkinlik, Kilis Vali Yardımcısı Murat Demirbilek’in de katılımıyla, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden başlamış ve Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi.

FARKINDALIK AMACIYLA DÜZENLENDİ

Cumhuriyet Meydanı’nda katılımcılara hitap eden Vali Yardımcısı Demirbilek, “Kıymetli Kilisli hemşehrilerim, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yeşilay’ımız bugün bir farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet sürüşü gerçekleştirdi. Başta Rabia Hanım olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Bu sözleriyle etkinliğin anlamını ve önemini vurguladı.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ÖNCELİKLERİ ARASINDADIR

Bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara da değinen Demirbilek, “Kilis’te bu alanda çok güzel işler yapılıyor. Biz de Valilik olarak bu çalışmalara destek veriyoruz. Her türlü bağımlılıkla birlikte mücadele etmeliyiz. Özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi her türlü zararlı alışkanlığa karşı koruma altına almalıyız. Bu, devletimizin birinci görevidir” ifadesini kullanarak konunun ciddiyetine vurgu yaptı.

TEŞEKKÜR VE İYİ DİLEKLER

Konuşmasının son bölümüyle Yeşilay Genel Başkanı’na, Genel Sekreter Yasin Bey’e ve etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi. Bu şekilde, etkinlikteki katılımcılara olan minnettarlığını ifade etti.