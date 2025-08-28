Bisiklet Turu Vezirköprü’de Tamamlandı

YARIŞMA ETABI VEZİRKÖPRÜ’DE GERÇEKLEŞTİ

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON) ortaklığında düzenlenen 3. Uluslararası Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu’nun ikinci etabı, Samsun’un Vezirköprü ilçesinde başarıyla tamamlandı. Ladik ilçesindeki Ambarköy Açık Hava Müzesi önünde toplanan 109 sporcu, 23 ülkeden katılım göstererek, Samsun Valisi Orhan Tavlı ve diğer protokol üyelerinin verdiği startla Havza ilçesinden geçerek 131,8 kilometrelik parkuru bitirdi.

ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ

Vezirköprü’deki etabın tamamlanmasının ardından, 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda ödül töreni gerçekleştirildi. Törene, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Asbaşkan Metin Cengiz, SAMKON Başkan Yardımcısı Erol Türkoğlu, Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, AK Parti İlçe Başkanı Muzaffer Çil, Vezirköprü Dernekler Federasyonu (VEZDEF) Genel Başkanı Yahya Öztürk ve birçok vatandaş katıldı. Yarışta başarılı olan sporcular, protokol üyeleri tarafından ödüllerini aldı.