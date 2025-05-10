Bisiklet tutkunu Arthur Leıre, Yalova’ya ulaştı

YOLCULUK HİKAYESİ

Fransa vatandaşı bisiklet tutkunu Arthur Leıre (28), Vietnam’da yaşayan ailesini ziyaret etmek için çıktığı yolculukta 1,5 ayda 4 bin kilometre yol katederek Yalova’ya ulaştı. Şu ana kadar Fransa dahil 8 ülkede mola veren Leıre, “Çocukluğumdan beri bisiklet sürüyorum. İlk defa bu kadar uzun bir yolculuk yapıyorum” dedi.

PEDAL ÇEVİRME SEYAHATİ

Fransa’da yaşamını sürdüren Arthur Leıre, ailesini ziyaret için bisikletle yolculuk yapmayı tercih etti. Mart ayında yola çıkan Leıre, ilk durağı olan Fransa’da kısa bir mola verdikten sonra sırasıyla İtalya, Hırvatistan, Karadağ, Arnavutluk, Makedonya, Yunanistan ve Türkiye’ye geçti. Yola çıkmasının ardından 1,5 ay içinde Yalova’ya ulaşan Leıre, İstanbul’dan Yalova’ya gelirken tanıştığı tercüman aracılığıyla yolculuğunu DHA muhabirine anlattı.

İKİ KITA ARASINDAKİ BAĞ

Arthur Leıre, “Fransa’dan Yalova’ya 4 bin kilometre yol katederek ulaştım. Çocukluğumdan beri bisiklet sürüyorum ama ilk kez bu kadar uzun bir tura çıktım” dedi. Türkiye’deki misafirperverliğin kendisinde büyük bir etki bıraktığını vurgulayan Leıre, Avrupa’dan başlayıp Asya’da son bulacak seyahatine Türkiye’nin köprü görevi gördüğünü söyledi.

AİLE ENDİŞESİ VE HEDEFLER

Leıre, toplamda 12 bin kilometre pedal çevireceğini ve 6 ay içinde ailesine ulaşmayı planladığını belirtti. “Fransa’dan Yalova’ya gelmem 1,5 ay sürdü. Vietnam’a gitmek için yolculuğuma devam edeceğim. Türkiye’de insanların çok misafirperver olduğunu düşünüyorum. Ailem de bisikletle yolculuk yaptığımı biliyor. Biraz korkuyorlar çünkü bu tehlikeli bir yolculuk. Ama benimle gurur duyuyorlar” şeklinde konuştu.